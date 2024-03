So wird das Wetter am Ostersonntag in Kärnten

Während in den östlichen Landesteilen Sonnenstunden herrschen, ziehen am Nachmittag Wolken auf und bringen einzelne Schauer mit sich. Besonders in den Karawanken ist mit häufigerem Regen zu rechnen. Der Wind aus Süd bis Südwest erreicht Spitzen von 40 bis 60 km/h, in den Karawankentälern kann er noch stärker sein. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 12 und 20 Grad, wie die Meteorologen der Geosphere Austria vorhersagen.