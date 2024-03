TSV Hartberg vs. SK Rapid: Ostersonntag-Duell verspricht Spannung pur

Der Anpfiff erfolgt um 14.30 Uhr und Christopher Jäger aus Salzburg wird die Begegnung leiten. Die Mannschaft von Trainer Schopp steht bereit, die Hütteldorfer zum Ostertanz in der Oststeiermark zu begrüßen. „Alle Neune“ sind das klare Ziel für das dritte Aufeinandertreffen in dieser Saison mit den Grün-Weißen. Unser TSV ist seit beeindruckenden acht Heimspielen ungeschlagen und hat gegen Rapid in beiden vorherigen Begegnungen der Saison mit 1:0 triumphiert. Diese Serie soll in Hartberg fortgesetzt werden. Die Hartberger Jungs sind heiß auf das Spiel und voller Tatendrang nach der Länderspielpause. Ibane Bowat wird aufgrund einer Sperre fehlen.

Stimmen aus der Kabine

Cheftrainer Markus Schopp erklärt: „Spiele gegen Rapid sind immer etwas Besonderes. Unser Ziel ist es, die beiden Siege aus dem Grunddurchgang zu wiederholen. Wir treffen auf eine starke Rapid-Mannschaft, aber auch wir sind in Topform und wollen vor unseren Fans ein gutes Statement setzen.“ Innenverteidiger Michael Steinwender fügt hinzu: „Wir erwarten ein intensives Spiel und hoffen auf die Unterstützung der Fans, besonders gegen diesen Gegner, um die drei Punkte zu Hause zu behalten.“