Unglaubliches Osterwunder: Brückengeländer bohrte sich in Auto

Die Lenkerin eines Fahrzeuges war in Fahrtrichtung Preding unterwegs, als sie in der 70er-Beschränkung rechts von der Fahrbahn abkam und frontal in das Brückengeländer krachte. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass das Geländer auf der Länge von rund zehn Metern aus seiner Verankerung gerissen wurde, fahrerseitig den Motorraum völlig zerstörte und auch noch im Bereich des Fahrersitzes in die Fahrgastzelle eindrang. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug samt Geländer in den unter der Brücke verlaufenden Bach geschleudert.

Nachbar entdeckte Auto

Durch den lauten Knall des Unfalls wurde zum Glück ein Nachbar aufmerksam, der sofort Nachschau hielt. Wie sich herausstellte, keine Sekunde zu früh, denn das Fahrzeug war in Begriff, Feuer zu fangen, aus dem Motorraum stieg Rauch auf. Der Nachbar wurde in dieser Situation zum Lebensretter, eilte sofort zum Fahrzeug und zog die verunfallte Lenkerin noch rechtzeitig aus dem Auto, ehe das Fahrzeug in Flammen aufging. Zum Glück war die Frau ansprechbar, erlitt schwere – jedoch nicht lebensbedrohliche! – Verletzungen im Bereich des Kopfes und Oberkörpers und wurde nach der Erstversorgung durch den Predinger First Responder Andreas Zmugg sowie den nachfolgend eintreffenden Notarzt von der Rettung in ein Spital gebracht.

Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Zum Glück musste die FF Preding also die verletzte Person nicht mehr mit dem hydraulischen Bergegerät aus dem Fahrzeug retten, wie es das Alarmstichwort auf der Anfahrt noch vermuten ließ. Mit dem TLF-3000 der FF Preding wurde schließlich unter schwerem Atemschutz der Fahrzeugbrand gelöscht, während die FF Schönberg im Bach eine Ölsperre errichtete. Die L601 war nach dem Unfall für den gesamten Verkehr gesperrt. Während die FF Preding nach den Löscharbeiten wieder in das Rüsthaus einrücken konnte, dauern die Aufräum- und Ölbindearbeiten an der Unfallstelle zur Stunde noch an. Eingesetzt waren neben der FF Preding (14 Mann) auch die FF Schönberg (9 Mann) und die FF Hengsberg (5 Mann) sowie zwei Streifen der Polizei, ein Notarztwagen, ein Rettungswagen sowie der First Responder – in Summe fast 40 Einsatzkräfte.

Osterwunder!

Angesichts der Schwere des Unfalls und den Umständen, dass sich das Brückengeländer zuerst bis zur Rückenlehne des Fahrersitzes in das Auto gebohrt hat und das Fahrzeug dann auch noch Feuer gefangen hat, kann man heute von einem echten Osterwunder sprechen, dass die Lenkerin lebend aus diesem Auto gerettet werden konnte. Ein herzlicher Dank an alle eingesetzten Kräfte, allen voran auch an den Nachbarn, der geistesgegenwärtig reagiert hat, heißt es seitens der Florianis.

