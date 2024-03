Hohe Temperaturen: Kommt nun ein Sommertag in der Steiermark?

Gestern stellte Linz schon einen Märzrekord auf, denn dort gab es 25 Grad und somit einen Sommertag. In der Steiermark sieht der Wettertrend heute und morgen allerdings auch nach einem Stückchen Sommerfeeling aus.

Wetter am Ostersonntag

„Durch den Südwind steigen die Temperaturen in der Steiermark, entweder heute oder auch morgen, am Ostermontag könnte die erste 25-Grad Marke vor allem im Süden der Steiermark geknackt werden“, erklärt GeoSphere Austria Meteorologe Andreas Mansberger auf Anfrage von 5 Minuten. Das heißt, ein bisschen Sommer könnte uns erwarten. Allerdings legt der Südwind morgen noch einmal zu bläst mit Spitzen von 40 bis 60 km/h. Im Bergland, im Oststeirischen Hügelland und in der Weststeiermark wird es zum Teil sogar stürmisch mit möglichen Spitzen von 70 km/h, in höheren Lagen stellenweise noch stärkere Böen. Der Tag beginnt allgemein aber sonnig. In der westlichen Obersteiermark kann es am Vormittag vereinzelt zu Regenschauern kommen, während sich am Nachmittag die Häufigkeit von Regen erhöht. Am Abend breitet sich der Regen auf weite Teile der Steiermark aus, und an einigen Orten kann er kräftig ausfallen. Mit dem Einsetzen der Kaltfront dreht der Wind auf Nordwest und kann kurzzeitig überall stark werden, bevor er zusammen mit dem Regen deutlich nachlässt. Die Schneefallgrenze sinkt im Verlauf der Kaltfront auf 1400 bis 1100 Meter. Zuvor bleibt es besonders im östlichen und südlichen Teil noch einmal sehr warm. Die Temperaturen steigen im Tagesverlauf von Nordwesten nach Südosten auf 16 bis 25 Grad an.

Dienstag wieder kühler

Mit dem starken Südwind ist Schluss, was zu etwas kühleren Temperaturen im Vergleich zu den Osterfeiertagen führt. Insgesamt sind einige Sonnenstunden zu erwarten. Allerdings ziehen auch ausgedehnte Wolkenfelder durch, und ab dem Nachmittag können vereinzelt Regenschauer auftreten. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 12 Grad im Ausseer Land und 18 Grad in der Südoststeiermark.