Starkregen und Sturm: Doppelte Wetterwarnung für Kärnten

Wettertechnisch hat das diesjährige Osterwochenende definitiv Luft nach oben. Während gestern der Saharastaub fast im ganzen Land die Sonne nur zeitweise durchgelassen hat, sind es heute – neben dem Saharastaub – auch Wolken, die sonniges Wetter nur teilweise zulassen. In Oberkärnten kann es dabei in vielen Regionen regnen, auch kräftige Regengüsse sind möglich. Am Nachmittag wird es dann auch in Mittel- und Unterkärnten nass. Im Osten des Landes sind auch stürmische Böen mit um die 70 km/h möglich. Der Grund dafür ist der Südföhn, wie Andreas Mansberger von der „GeoSphere Austria“ gegenüber 5 Minuten erklärt.

Sonnenstunden in Unterkärnten möglich

Am morgigen Ostermontag breitet sich dann mit einer Kaltfront aus Westen und einem kleinen Mittelmeertief im Tagesverlauf Regen auf ganz Kärnten aus, erklärt die „GeoSphere Austria“. Dabei ist vor allem in Oberkärnten von Beginn an mit kräftigem Regen zu rechnen. „Dort kann es durchaus auch an die 50 Liter pro Quadratmeter regnen“, weiß Mansberger. Dementsprechend hat die „Unwetterwarnzentrale“ für diese Region auch eine rote Regenwarnung der zweithöchsten Stufe ausgegeben. Im Klagenfurter Becken und dem Lavanttal sollte es voraussichtlich erst ab Mittag nass werden. Anfangs sind hier sogar noch Sonnenfenster möglich.

©Screenshot „uwz.at“ Große Teile Kärntens haben zumindest eine orange Regenwarnung, in Teilen Oberkärntens leuchtet es sogar rot.

Windwarnung in Kärnten ausgeweitet

„Mit der Kaltfront dreht der Wind auf Nordwest und im Zuge dessen sind überall noch einmal heftige Windböen möglich“, so die „GeoSphere Austria“. Daher haben die Meteorologen die Windwarnung für Montag in Kärnten auch ausgeweitet. Da und dort sind dann sogar Windböen von über 70 km/h möglich. Mit dem einsetzenden Regen dürfte der Wind aber bald schwächer werden und am Dienstag schaut uns auch wieder die Sonne entgegen. Die 25-Grad-Marke lässt in Kärnten aber noch ein wenig auf sich warten. Heute und morgen sind maximal 20 Grad in Unterkärnten möglich. „Wir sind also weit entfernt“, so Mansberger abschließend.

©Screenshot „GeoSphere Austria“ Die Windwarnung der „GeoSphere Austria“ wurde ausgeweitet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.03.2024 um 10:21 Uhr aktualisiert