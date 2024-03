Ungewöhnlicher Einsatz für Florianis: Auto „parkte“ in Auslagenscheibe

Veröffentlicht am 31. März 2024, 10:41 / ©FF Hart bei Graz

Aus unbekannter Ursache parkte eine Lenkerin ihren PKW in einer der Auslagenscheiben des Spar Marktes. Vor Ort konnte vom Einsatzleiter Hauptbrandinspektor (HBI) Peter Preuss festgestellt werden, dass die beteiligten Personen mit dem Schrecken davongekommen waren und keine Verletzten zu beklagen waren.

Instandsetzungs- und den Aufräumarbeiten

In weiterer Folge wurde mit den Instandsetzungs- und den Aufräumarbeiten begonnen. Zuerst mussten die Reste des gebrochenen Glases entfernt werden, danach wurde nach Errichtung eines provisorischen Rahmens mittels Dachlatten die Öffnung mit Schalltafeln und einer Plane verschlossen und die Verkehrsfläche vom geborstenen Glas gereinigt. Durch das rasche Eingreifen und das unkomplizierte, schnelle Handeln der FF Hart bei Graz konnte eine wichtige Infrastruktur in der Gemeinde aufrechterhalten werden und der sichere Betrieb des Nahversorgers gewährleistet werden, was wohlwollend aufgenommen wurde.

©FF Hart bei Graz | Die Florianis hatten einen ungewöhnlichen Einsatz ©FF Hart bei Graz ©FF Hart bei Graz ©FF Hart bei Graz

Zwei Stunden dauerte der Einsatz

Nach knapp zwei Stunden konnte der Einsatz erfolgreich abgeschlossen werden. Eingesetzt waren: FF Hart bei Graz mit MZF, RLFA 2000, LKWA und MTFA mit 22 Einsatzkräften und Polizei Raaba. (Quelle LM d.V. Michael Maicovski)