26 Kilo Lebensmittel pro Grazer landen in der Restmülltonne

Wie mehrere Studien zeigen, funktioniert die Abfalltrennung vor allem bei Mehrparteienhäusern und größeren Siedlungen schlecht. Das liegt teils an der Anonymität in den größeren Wohnhäusern oder schlicht Unwissenheit. Dabei steckt vor allem in den braunen Tonnen viel mehr, als manche vermuten: Aus dem Bioabfall, der darin landet, stellt die Holding Graz nämlich Qualitätskompost und hochwertige Garten- und Blumenerde her. Mehr als 22.000 Tonnen biogener Abfall wird damit in Graz jährlich recycelt.

Holding arbeitet eng mit Bauern aus der Region zusammen

Die Holding Graz arbeitet dabei eng mit Bauern und Bäuerinnen aus der Region zusammen. Die Landwirte kompostieren den Bioabfall gemeinsam mit Grünschnitt der Grazern, der zuvor gehäckselt wird. Verwertet werden auch die rund 75.000 Christbäume, die Jahr für Jahr in Graz an den über 70 Sammelstellen abgegeben werden.

Kampagne klärt auf

Der Bioabfall ist also ein wertvolles „Produkt“. Umso wichtiger ist es, dass in der braunen Tonne nur landet, was dort auch wirklich hineingehört. Fehlwürfe in der braunen Tonne verhindern allerdings, dass der Bioabfall sinnvoll im Sinne der Kreislaufwirtschaft recycelt werden kann. Zu diesen Fehlwürfen zählen beispielsweise auch viele kompostierbare Biokunststoffsackerl, die in der Kompostierung stören. Sämtliche Kunststoffe müssen händisch aus dem Bioabfall aussortiert werden, da zwischen „Biokunststoffen“ und „herkömmlichem Plastik“ nicht unterschieden werden kann. Eine Studie zum „Störstoffmanagement in biogenen Abfällen“ der Montanuniversität Leoben kommt zum Schluss, dass schon 3 Prozent an Störstoffen im biogenen Abfall negative Auswirkungen auf die Qualität des daraus gewonnenen Komposts haben.

„Wir gehen getrennte Wege“

Genau hier setzt die Holding Graz mit ihrer stadtweiten Kampagne zum Thema Bioabfall unter dem Motto „Wir gehen getrennte Wege“ im April an. Marketing und Abfallwirtschaft der Holding Graz haben eine großflächige Kampagne konzipiert, mit dem Ziel, die Fehlwürfe im Bioabfall zu verringern. Dabei werden hilfreiche Tipps und Tricks zur richtigen Abfalltrennung crossmedial und zielgruppenspezifisch über unterschiedliche Kanäle in Print- und Online-Medien, Radio, via Out-of-Home, PR- und Social Media und einem digitalen Mitmach-Spiel auf der Website der Holding Graz (ab kommender Woche) kommuniziert. Im Rahmen der Kampagne, in die auch die Sponsorpartner der Holding Graz wieder eingebunden sind, wird zudem die kostenlose App „Graz Abfall“ beworben.