Ostertrainingslager: Villacher Leichtathleten waren wieder in Caorle

Mittlerweile wurde das Trainingslager der Villacher Leichtathleten in Caorle schon zur Tradition. Alle Jahre wieder bereitet sich der Villacher Nachwuchs in der Karwoche auf die bevorstehenden Aufgaben vor. Ein bis zwei Mal am Tag wurde dabei sogar das nahe gelegene Stadio Olimpico besucht, am Plan standen aber auch Krafteinheiten und Dauerläufe. Beim Ostertrainingslager des LC Villach nahmen insgesamt zwölf Athleten, darunter Mittelstreckenläufer, Langsprinter und Mehrkämpfer teil.