Stalker schickte sogar Polizei und Ärzte bei seinem Opfer vorbei

Einem Mann wird vorgeworfen, in Klagenfurt ab Juli des vergangenen Jahres eine Frau widerrechtlich und beharrlich verfolgt zu haben, wie das Landesgericht Klagenfurt berichtet. Dadurch hätte die Frau sogar Probleme mit ihrer Lebensführung gehabt. Ihm wird nun zur Last gelegt, dass er personenbezogene Daten an die Polizei und Ärzte weitergegeben haben soll, die dann mit ihr Kontakt aufgenommen und sie sogar persönlich aufgesucht haben, heißt es weiter.

Mehrere Anklagepunkte

Er muss sich nun wegen mehrere Vorwürfe vor Gericht verantworten. Die Anklagepunkte lauten auf beharrliche Verfolgung, gefährliche Drohung, Nötigung, Hausfriedensbruch, Körperverletzung und Diebstahl. Den Vorsitz der Verhandlung im Klagenfurter Landesgericht am kommenden Donnerstag, den 4. April zwischen 10.15 und 11 Uhr, hat Richter Christian Liebhauser-Karl. Für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.