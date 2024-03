Sturmwarnung für Nordtirol: „Bitte seid vorsichtig!“

Veröffentlicht am 31. März 2024, 12:33 / ©stockpics-stock.adobe.com

So ist in Nordtirol mit stürmischen Böen und Windspitzen von 60 bis 80 km/h zu rechnen, in den typischen Föhntälern liegen die Spitzen bei ca. 100 km/h. Mit orkanartigen Böen von mehr als 120 km/h ist auf den Bergen zu rechnen.

Vorsicht walten lassen

Sicherheitslandesrätin Astrid Mair appelliert an die Tiroler Bevölkerung, auch weiterhin Vorsicht walten zu lassen: „Die Osterfeiertage laden dazu ein, Ausflüge zu machen oder Aktivitäten im Freien zu unternehmen. Ein Aufenthalt in Wäldern, Alleen oder Parks sollte jedoch hinsichtlich des starken Sturms jedenfalls gemieden werden. Im Hinblick auf die prognostizierten Sturmböen bis Montagfrüh appelliere ich an die Tiroler Bevölkerung, die Handlungsempfehlungen des Landes weiterhin ernst zu nehmen und diese zu beachten.“

Besondere Vorsicht bei Osterfeuern geboten

Auch hinsichtlich der Osterfeuer sei an diesem Wochenende besondere Vorsicht geboten, wie LRin Mair weiter betont: „Bereits kleine Zündquellen können aufgrund der teilweise trockenen Böden und des Sturms dramatische Auswirkungen haben und zu gefährlichen Waldbränden führen. Bei den Osterfeuern ist heuer besondere Vorsicht geboten – insbesondere auch deshalb, da sich die Feuer aufgrund der Windverhältnisse relativ rasch ausbreiten und zu großflächigen Bränden führen können.“ Vonseiten des Landes wird zudem appelliert, Osterfeuer bzw. Zweckfeuer der Leitstelle Tirol vorab zu melden.

Vorübergehende Sperre der L 210 Hechtseestraße

Durch die starken Sturmböen wurden im Bereich der L 210 Hechtseestraße Bäume entwurzelt und Steine gelockert, weshalb die Landesstraße nach Rücksprache mit der Landesgeologie vorübergehend gesperrt wurde. Morgen, Sonntagfrüh, erfolgt eine Lagebegutachtung durch die Landesgeologie sowie die zuständige Straßenmeisterei Kufstein. Wann die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden kann, wird sich infolge des morgigen Lokalaugenscheins der ExpertInnen entscheiden.

Dank an Einsatzkräfte

Seit gestern, Freitag, wurden Tirols Feuerwehren zu insgesamt mehr als 110 Einsätzen gerufen. „Die derzeitigen Wetterverhältnisse fordern auch Tirols Einsatzkräfte. Viele von ihnen waren gestern teilweise bis in die späten Abend- und Nachtstunden im Einsatz, um Straßen von umgestürzten Bäumen zu befreien oder Versorgungsunterbrechungen wiederherzustellen. Ich möchte mich bei den Einsatzkräften aller Einsatzorganisationen sowie bei den Einsatztruppen der Tinetz herzlich für ihr Engagement bedanken. Mit ihrem schnellen und professionellen Einsatz sorgen sie dafür, dass Schäden rasch und zur Sicherheit der Tiroler Bevölkerung behoben werden“, bedankt sich LRin Mair bei allen helfenden Händen.