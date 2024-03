Motorradfahrer (26) prallt gegen mehrere BÃ¤ume

Gegen 9.45 Uhr fuhr der 26-Jährige aus dem Bezirk Weiz mit seinem Motorrad auf der L 362 in Richtung St. Ruprecht an der Raab. Auf einer Geraden geriet der Lenker auf das rechte Straßenbankett, verlor die Kontrolle über das Motorrad und fuhr in einen Acker. In weiterer Folge riss er die Umzäunung einer Obstplantage nieder. Als er dort gegen mehrere Jungbäume prallte, kam er zu Sturz und verletzte sich schwer.

Lenker wurde ins LKH gebracht

Ein nachkommender Freund des Verunfallten leistete Erste Hilfe und setzte einen Notruf ab. Der schwer verletzte 26-Jährige wurde vom Roten Kreuz ins LKH Weiz gebracht. Er gab an, aufgrund von Unachtsamkeit von der Straße abgekommen zu sein. Die Freiwillige Feuerwehr Hohenkogl stand im Einsatz.