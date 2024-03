Feuerwehr St. Peter: Rückblick und Ehrungen bei Jahreshauptversammlung

Im Zuge der Vollversammlung wurden PFM Geier-Ambrosch Lea, PFM Briggl Simon und PFM Maierbrugger Daniel angelobt und zum Feuerwehrmann befördert. Weiters wurde FM Oberrauter Michelle-Marie zum Oberfeuerwehrmann befördert. Weiters wurden Dienstalterstreifen für fünf Jahre an FM Hinteregger Marcel, FM Oberrauter Michelle Marie und FM Thaler Thomas, Dienstalterstreifen für zehn Jahre an LM Egger Karl Florian und OFM Ranacher Herbert jun., Dienstalterstreifen für 20 Jahre an HFM Jester Christian, Dienstaltersstreifen für 25 Jahre an HFM Hartlieb Max Georg und HFM Zweibrot Günther, Dienstaltersstreifen für 30 Jahre an HFM Richtig Walter, Dienstaltersstreifen für 35 Jahre an HFM Egger Hans-Gert und HFM Thaler Andreas, Dienstaltersstreifen für 40 Jahre an HFM Egger Karl, HFM Gradnitzer Peter jun. und HFM Thaler Josef verliehen. Mit der 25-jährige Verdienstmedaille wurden HFM Hartlieb Max Georg und HFM Zweibrot Günther geehrt. Mit der 40-jährige Verdienstmedaille wurden HFM Egger Karl, HFM Gradnitzer Peter jun. und HFM Thaler Josef geehrt. Das Kraftfahr- und Maschinistenabzeichen erhielten LM Thaler Christoph und HFM Jester Christian.