„Schlechte“ Mülltrennung: Kampagne soll helfen

Aus dem Bioabfall stellt die Holding Graz Qualitätskompost und hochwertige Garten- und Blumenerde her. Mehr als 22.000 Tonnen biogener Abfall wird damit in Graz jährlich recycelt. Die Holding Graz arbeitet eng mit Bauern aus der Region zusammen. Verwertet werden auch die rund 75.000 Christbäume, die Jahr für Jahr in Graz an den über 70 Sammelstellen abgegeben werden.

Kampagne klärt auf

Die Holding Graz möchte mit ihrer stadtweiten Kampagne zum Thema Bioabfall unter dem Motto „Wir gehen getrennte Wege“ im April aufklären. Ziel der Kampagne ist es, die Fehlwürfe im Bioabfall zu verringern. Dabei werden Tipps und Tricks zur richtigen Abfalltrennung crossmedial und zielgruppenspezifisch kommuniziert.