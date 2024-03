Dealer vor Gericht: Über vier Kilo Cannabis geschmuggelt und vertickt

Am Freitag, dem 5. April 2024, wird am Klagenfurter Landesgericht über einen mutmaßlichen Drogendealer verhandelt. Einem Erwachsenen wird vorgeworfen, zwischen Herbst 2022 und Dezember 2023 insgesamt 4,75 Kilo Cannabiskraut aus Slowenien nach Österreich geschmuggelt zu haben. Zusätzlich soll der Angeklagte illegalen Handel mit Suchtgift betrieben haben, indem er Verkäufe im Wert von mehr als 30.000 Euro an 28 Abnehmer in Kärnten getätigt hat. Es gilt die Unschuldsvermutung.