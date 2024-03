Erhöhtes Risiko: Wildunfall-Gefahr steigt nach Zeitumstellung

Die Zeitumstellung bedeutet nicht nur eine Veränderung für unseren Tagesablauf, sondern beeinflusst auch das Verhalten von Wildtieren. Besonders in der Dämmerung steigt die Gefahr von Zusammenstößen mit Wildtieren auf den Straßen. Um die Risiken zu minimieren, appelliert der NÖ Jagdverband eindringlich zur Vorsicht im Straßenverkehr. Autofahrer sollten ihre Geschwindigkeit reduzieren und besonders aufmerksam die Straßenränder sowie bewachsene Bereiche im Blick behalten. Diese Maßnahme ermöglicht es, einen Wildwechsel frühzeitig zu erkennen und angemessen zu reagieren.

Über 17.000 Hasen im Straßenverkehr getötet

Insgesamt wurden zuletzt pro Jahr mehr als 70.000 Wildtiere Opfer des Straßenverkehrs, wie die von der Statistik Austria erfassten Meldungen an die Bezirkshauptmannschaften zeigen. Jährlich werden in Österreich mehr als 17.000 Hasen von Kraftfahrzeugen niedergefahren und getötet. Nach Bundesländern kamen zuletzt mit rund 7.700 die meisten Hasen in Niederösterreich ums Leben. In Oberösterreich wurden mehr als 4.200 Hasen angefahren und tödlich verletzt. Im Burgenland und in der Steiermark jeweils mehr als 2.200.