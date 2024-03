Mann erlitt Schlaganfall nachdem er mit Aschenbecher beworfen wurde

Am Donnerstag, dem 4. April 2024, findet am Klagenfurter Landesgericht eine Gerichtsverhandlung statt, bei der einem Erwachsenen vorgeworfen wird, im September 2022 in Ratzenegg (Bezirk Klagenfurt) einem Mann schwere Verletzungen zugefügt zu haben. Berichten zufolge soll der Beschuldigte einen gläsernen Aschenbecher gegen die linke Halsseite des Opfers geworfen haben, was zu einem Hämatom führte und letztendlich einen Schlaganfall auslöste. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.03.2024 um 18:58 Uhr aktualisiert