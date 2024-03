Aufgedeckt: Gestohlener Wagen deckt weitere Straftaten auf

Veröffentlicht am 31. März 2024, 19:57 / ©5min.at

Der 23-jährige Mann aus dem Bezirk Völkermarkt wurde als mutmaßlicher Verantwortlicher für mehrere Straftaten ermittelt. Durch die weiteren Untersuchungen konnten insgesamt drei Fälle von Taxibetrug, verschiedene Suchtmitteldelikte in St. Kanzian, ein Tankbetrug sowie ein Diebstahl in Klagenfurt aufgeklärt werden.

Auto und Kennzeichen gestohlen

Dabei stellte sich heraus, dass nicht nur die gestohlenen Kennzeichen, sondern auch das Fahrzeug selbst als gestohlen gemeldet waren. Opfer des Autodiebstahls war ein 33-jähriger Mann aus Klagenfurt.

Beschuldigter zeigt sich geständig

Der Beschuldigte gestand die meisten der ihm zur Last gelegten Taten, heißt es seitens der Polizei. Neben den Straftaten wird er auch wegen diverser Verwaltungsübertretungen, wie dem Fahren ohne Führerscheins und dem Lenken eines nicht zugelassenen Fahrzeugs, der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt gemeldet. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ordnete die Festnahme des Beschuldigten an, der daraufhin in die Justizanstalt Klagenfurt überführt wurde. „Nach Beendigung der Ermittlungen wird er der Staatsanwaltschaft Klagenfurt zur Anzeige gebracht“, heißt es abschließend.