Überholmanöver missglückt: Motorradfahrer (21) prallt gegen Steinmauer

Ein 20-jähriger Österreicher war auf seinem Motorrad von Kufstein kommend in Richtung Thiersee/Landl unterwegs. In der Nähe von Wieshäusl versuchte er, ein Auto zu überholen, geriet jedoch in einer leichten Rechtskurve über den linken Straßenrand hinaus und prallte gegen eine Steinmauer.

20-Jähriger schwer verletzt

Der Aufprall war so heftig, dass der Fahrer vom Motorrad geschleudert wurde und schwere Verletzungen am linken Bein erlitt. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung umgehend ins BKH Kufstein gebracht, um dort weiter behandelt zu werden. Die genaue Unfallursache wird noch ermittelt