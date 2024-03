Stürmischer Wetterumschwung am Ostermontag in der Steiermark erwartet

Veröffentlicht am 31. März 2024, 21:43 / ©5 Minuten

Südwinde erreichen Geschwindigkeiten von 40 bis 60 km/h, in einigen Regionen können sogar Spitzen von bis zu 70 km/h auftreten, wie Geosphere Austria vorhersagt. Wolken einer Kaltfront ziehen von Westen her auf und verdichten sich im Laufe des Tages, begleitet von vereinzeltem Regen, der sich später intensiviert. Der Wind dreht auf Nordwest und lässt mit dem Regen nach. Die Temperaturen erreichen 16 bis 25 Grad, mit möglichen sommerlichen Werten in östlichen und südlichen Regionen.