Regen und Wind am Ostermontag in Kärnten erwartet

Veröffentlicht am 31. März 2024, 21:51 / ©Daniel Schöffmann

Eine Kaltfront aus dem Westen und ein Mittelmeertief bringen im Tagesverlauf Regen über das gesamte Bundesland. In Oberkärnten fällt bereits am Morgen kräftiger Regen, während es im Klagenfurter Becken und im Lavanttal erst ab Mittag nass wird. „Hier gibt es anfangs da und dort sogar noch Sonnenfenster, denn der Südföhn bläst in Unterkärnten regional noch kräftig,“ wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen. Mit dem Durchzug der Kaltfront dreht der Wind auf Nordwest und bringt heftige Böen, die jedoch mit dem Regen allmählich nachlassen. Die Temperaturen steigen auf 10 bis knapp 20 Grad von West nach Ost.