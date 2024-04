Outdoor-Schatzsuche löste Polizei-Großeinsatz in Vorarlberg aus

Veröffentlicht am 1. April 2024, 06:09 / ©Montage: Canva

Gäste hatten beobachtet, wie ein Mann einen verdächtigen Gegenstand im Bereich des Skiständers an der Liftstation „Zwerenalpbahn“ angebracht hat. Sofort hielten Mitarbeiter der Kanzelwandbahn Bergstation Nachschau und entdeckten einen etwa 15 Zentimeter langen, rohrähnlichen Gegenstand, der mit schwarzem Panzertape umwickelt war. „Er hielt sich offensichtlich magnetisch am Metall des Skiständers fest“, erklären die Beamten der Polizeiinspektion Kleinwalsertal, die in der Folge alarmiert wurden.

Ganzes Skigebiet stellte den Betrieb ein

In der Folge wurden die Bergstation Kanzelwandbahn sowie die angrenzende Zwerenalpbahn evakuiert. Das Skigebiet Kanzelwand stellte den Betrieb vollständig ein und der Entschärfungsdienst der Polizei rückte an. Die Beamten konnten schließlich um 17.30 Uhr Entwarnung geben. „Der Gegenstand konnte als Geocaching-Behälter identifiziert werden“, teilt man abschließend mit. Hierbei handelt es sich um ein GPS-Suchspiel.