Kaltfront bringt kräftige Regengüsse mit sich

Laut der österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) erreicht die föhnige Südströmung am Montag ihren letzten Höhepunkt! Dies geht auch aus der Warnkarte der Geosphere Austria hervor. Die Meteorologen kündigen vor allem im Unterkärntner Bereich, Windspitzen zwischen 70 und 90 km/h an!

©Geosphere Austria Bei der Geosphere Austria warnt man vor heftigen Windböen.

Auf stürmische Windböen folgen kräftige Regengüsse

Im Laufe des Tages zieht dann eine Kaltfront über das Land hinweg. Diese beendet zwar die föhnige Phase, bringt aber stattdessen kräftige Regengüsse mit sich. Von West nach Ost breitet sich der Regen am Nachmittag in Kärnten aus. „Mit örtlich eingelagerten Gewittern könnte er auch kräftig ausfallen“, betonen die Fachleute. Erst im Laufe der Nacht hören die Schauer allmählich wieder auf. Am Dienstag sollten sich die Wolken rasch lichten und der Sonne Platz machen.