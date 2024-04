Schwer verletzt: 36-Jährige stürzte an Grimmwand 15 Meter in die Tiefe

Veröffentlicht am 1. April 2024, 08:17 / ©ÖAMTC/Helge Bauer

Gegen 17.20 Uhr stürzte die 36-jährige deutsche Staatsbürgerin beim Klettern im Gemeindegebiet von Scheiblingkirchen im Klettergebiet Grimmwand vermutlich durch Herabfallen einer Steinschuppe etwa 15 Meter über schroffes Gelände in den Wald ab. Die Person wurde nach Absetzen eines Notrufes ihres 38-jährigen begleitenden Ehemannes durch den Notarzthubschrauber „Christophorus 3“ mittels Taubergung geborgen und in das Landesklinikum Wiener Neustadt verbracht. Die Person erlitt schwere Verletzungen, schwebt jedoch nicht in Lebensgefahr.