Handy- und Internettarife werden im April wieder teurer

Je nach Tarif betragen die jährlichen Mehrkosten heuer – laut durchblicker – durchschnittlich rund 19 Euro im Mobilfunk und 30 Euro für das Internet. Etwa die Hälfte aller Handytarife und zwei Drittel aller Internettarife sind davon betroffen. Immer mehr Österreicherinnen und Österreicher wechseln deshalb ihren Anbieter. „Für alle, die gewechselt haben, hat sich der Umstieg deutlich gelohnt“, weiß Jonas Maurer, Experte für Telekommunikation. Im Durchschnitt seien nach Berechnung des Tarifvergleichsportals die Jahreskosten für Haushalte, die von der Inflationsanpassung betroffen sind, seit 2020 um 76 Euro pro Handyvertrag und für den Internet-Zugang um 101 Euro gestiegen. Für Neukunden dagegen haben viele Betreiber, nicht nur die Diskontanbieter, die Tarife im selben Zeitraum teils deutlich gesenkt.

Experte empfiehlt: „Anbieter wechseln“

„Wer seit 2020 regelmäßig den Anbieter gewechselt hat, zahlt deshalb heute im Durchschnitt für Handy und Internet im Jahr bis zu 402 Euro weniger als damals“, so Maurer. Allerdings: „Es besteht kein Sonderkündigungsrecht bei Indexanpassungen. Wer innerhalb der Vertragslaufzeit ist, kann nicht einfach wechseln.“ Wenn man vertraglich nicht an seinen aktuellen Anbieter gebunden sei, empfiehlt Maurer auch in diesem Jahr wieder einen Vertragswechsel. Aktuell reduziert ein Anbieterwechsel je nach Nutzerverhalten die Handykosten jährlich um 110,40 Euro bei Tarifen für Geringverbraucher, gerechnet auf eine Vertragsbindung von 24 Monaten beträgt die Ersparnis der Effektivkosten somit 221 Euro. Power-User können ihre jährlichen Effektivkosten um bis zu 312 Euro reduzieren, steigen also innerhalb der 24-monatigen Vertragslaufzeit um 624 Euro günstiger aus. Bei den Internetkosten liegen die Einsparungen bei bis zu 571 Euro jährlich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.04.2024 um 09:25 Uhr aktualisiert