Umgestürzte Bäume und Co.: Sturmböen fordern die Einsatzkräfte

Seit den frühen Morgenstunden haben zahlreiche Florianis wieder mit einigen Sturmeinsätzen in ganz Kärnten alle Hände voll zu tun.

Egal ob umgestürzte Bäume auf den Straßen oder Sicherungen an Gebäuden. Die Feuerwehren sind gefordert. Auch in Ferlach laufen bereits erste Einsätze. Im gesamten Gemeindegebiet sind die Feuerwehr Ferlach und die Freiwillige Feuerwehr Kirschentheuer beschäftigt. „Beim Verlassen des Hauses/Wohnung wird um erhöhte Vorsicht gebeten. Herbfallende oder herumfliegende Gegenstände können schnell zu Verletzungen führen“, warnen die Florianis. Den ganzen Tag über wird es heute noch windig. Auch Gartenmöbel, Trampolin etc. sollen in Sicherheit gebracht werden. Es gilt große Vorsicht.

©Freiwillige Feuerwehr Kirschentheuer ©Feuerwehr Ferlach

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.04.2024 um 09:42 Uhr aktualisiert