Vom Popcorn-Deo bis zum Jetski: Kärntner Scherzkekse haben ihren Spaß

Bunt treiben es am heutigen 1. April 2024 viele Organisationen, Vereine und Unternehmen in den sozialen Medien. Während sich bei XXXLutz kurzerhand die bekannte und beliebte Familie Putz in den Ruhestand verabschiedet, wirbt man bei Cineplexx derzeit mit Popcorn-Deo. In so manchen Scherz wird auch Kärnten hineingezogen. So stellte der CSU-Ortsverband Berg am Laim heute das neue Konzept für ihre Berg-Tram vor. „Ihre Strecke führt von Berg am Laim aus erst an den Chiemsee, dann durch Salzburg und anschließend an den schönsten Orten des Alpenstaats vorbei. Endstation: Villach in Kärnten“, spaßen sie in den sozialen Medien.

1. April bei den Kärntner Feuerwehren

Aber auch die Kärntner Florianis wurden kreativ und so kündigte die Freiwillige Feuerwehr St. Andrä im Lavanttal bereits in den frühen Morgenstunden ihre neueste Errungenschaft an: ein Feuerwehr-Jetski aufgrund der zunehmenden Einsätze am Wasser. Beinahe wären wir, aber auch auf die neueste Anschaffung der Freiwilligen Feuerwehr Wollanig hereingefallen. Ein neues Fahrzeug, um für die neuen Anforderungen bestmöglich gerüstet zu sein. In beiden Fällen handelt es sich natürlich um einen gut gemachten Aprilscherz!

Auch Kärntner Unternehmen zum Scherzen aufgelegt

Auch das Hilfswerk Kärnten kündigte heute groß an, seine Signalfarbe vom altbekannten Gelb zu einem lebendigen Rosa zu ändern. Währenddessen führte man in einem Reel der Kärntner Linien kurzerhand neue Ticketformate ein: Extragroß, damit auch wirklich jeder Busfahrer sie gut erkennen kann. Am Dobratsch sollen indes Trümmerstücke der Raumstation ISS abgestürzt sein. Fast hätten wir es geglaubt. 😜

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.04.2024 um 10:24 Uhr aktualisiert