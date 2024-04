Schwer dementer Pensionist (87) verschwunden: Hat ihn jemand gesehen?

Seit knapp 24 Stunden wird in Weyer ein demenzkranker 87-jähriger Mann vermisst. Die Polizei starte eine großangelegte Suchaktion. Medienberichten zufolge rückten heute, Ostermontag 1. April 2024, bereits über zehn Feuerwehren aus der Umgebung aus, um die Beamten zu unterstützen.

Polizei bittet um Hilfe

Zuletzt wurde der Pensionist am Ostersonntag, 31. März 2024 gegen 15 Uhr, vor seinem Haus in Weyer gesehen. Von dort aus war er zu Fuß in Richtung Großraming unterwegs. Seitdem fehlt von dem schwer dementen Mann jede Spur. „Die Suche nach dem 87-Jährigen läuft aktuell auf Hochtouren“, erklärt die Polizei Weyer gegenüber 5 Minuten am Montagvormittag. Die Einsatzkräfte vermuten einen Unfall. Die Polizei bittet nun um Hilfe. Zeugen, die den mit einer grauen Jacke und Halbschuhen bekleideten Mann gesehen haben, sollen sich mit Hinweisen an die Polizeiinspektion Weyer wenden.