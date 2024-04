Rattengift im Umlauf: „Rocco kämpft ums Überleben“

"Rocco" ist in Klagenfurt-Vikring in Kontakt mit Rattengift gekommen.

Für Nina R. wurde der Alptraum eines jeden Tierbesitzers zur Wirklichkeit. Sie fand ihren kleinen Kater „Rocco“ kürzlich mit Anzeichen einer Vergiftung im Pipitzweg in Klagenfurt-Viktring. „Er lag draußen am Boden und hat nur noch gezuckt“, schildert sie im Gespräch mit 5 Minuten. Beim Tierarzt wurde schließlich festgestellt, dass die Fellnase in Kontakt mit Rattengift gekommen sein dürfte. „Er bekommt dort jetzt Infusionen, aber keiner weiß, ob er es schafft“, erklärt Nina. Sie will nun andere warnen.