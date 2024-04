Geldregen für Steirer und Kärntner nach der Lotto-Ziehung

Zwar gab es bei der Lotto-Ziehung am Sonntag erneut keinen Sechser, dafür durften sich beim Fünfer mit Zusatzzahl gleich vier Spielteilnehmer freuen! „Je ein Gewinn wurde per Normalschein in Kärnten, Tirol und in der Steiermark erzielt, der vierte Gewinn war ein Quicktipp aus Oberösterreich“, teilt man seitens der österreichischen Lotterien mit. Sie erhalten jeweils rund 35.000 Euro.

Sechser beim LottoPlus

Bei LottoPlus gab es einen vollen Erfolg für einen win2day-User. Er bzw. sie kreuzte im zweiten von fünf Tipps den einzigen Sechser der Runde an und gewann damit mehr als 313.000 Euro. Der Top-Gewinn der Runde ging diesmal nach Salzburg und wurde beim Joker erzielt. Es ging um einen Dreifachjackpot, und den knackte ein Salzburger im Alleingang. Rund 887.000 Euro gab es dafür.