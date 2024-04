KAC kÃ¼ndigt Public Viewings in der Heidi Horten-Arena an

Die Heimstätte des österreichischen Rekordmeisters – die bei 16 der jüngsten 17 Heimpartien ausverkauft war – wird auch bei den Finalbegegnungen in Salzburg oder Bolzano/Bozen zur Bühne für den EC-KAC. Sämtliche Auswärtspartien sollen nämlich am modernen 360-Grad-Videowürfel übertragen werden. So erhalten alle Anhänger der Rotjacken die Möglichkeit, die in der Fremde ausgetragenen Partien gemeinsam und im gewohnten Umfeld zu verfolgen.

Als wäre man live dabei

Die Tore der Heidi Horten-Arena öffnen bei den Public Viewings jeweils eine Stunde vor Spielbeginn, ab 30 Minuten vor dem Opening Faceoff stimmen Joschi Peharz und Marc Brabant im eigens auf der Eisfläche errichteten „Wohnzimmer-Studio“ mit den Vorberichten von #Rotjacken-TV auf die Partie ein. Dazu begrüßen sie stets auch einen prominenten Gast, mit dem analytisch auf die Begegnungen und das Spielgeschehen eingegangen wird. Auch in den Drittelpausen und nach der Schlusssirene wird der Spielverlauf detailliert im Studio aufgearbeitet. Während der tatsächlichen Spielzeit wird die Livesendung von Liga-Broadcaster Puls24 ausgestrahlt.

Vorverkauf startet am 4. April

„Der enorme Zuschauerzuspruch, den der EC-KAC in der heurigen Saison bisher erfahren hat, ließ in unserer Organisation bereits vor einigen Wochen den Gedanken aufkommen, die entscheidenden Partien in der Heidi Horten-Arena zu zeigen, auch wenn sie auswärts ausgetragen werden. Unser Team wird von zahlreichen Fans zu den Partien in der Fremde begleitet, wir möchten aber auch allen anderen Anhängern die Möglichkeit geben, im Kreis möglichst vieler Gleichgesinnter mit unserem Team mitzufiebern“, erklärt General Manager Oliver Pilloni. Der Vorverkauf für die ersten beiden Public Viewings, die am Sonntag, dem 7. April, und am Freitag, dem 12. April, stattfinden werden, startet am Donnerstag, dem 4. April.