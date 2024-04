Für eine saubere Gemeinde: Feistritz ob Bleiburg „klaubt auf“

Veröffentlicht am 1. April 2024, 13:22 / ©pixabay.com

Um einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten, lädt die Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg zur gemeinsamen Flurreinigung ein. Am Samstag, 6. April 2024, geht es los. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Sportplatz in St. Michael ob Bleiburg. Die Aktion endet nach rund drei Stunden um 12 Uhr. Im Anschluss sind alle Helfer zu einer Stärkung auf den Sportplatz St. Michael ob Bleiburg eingeladen.

Rechtzeitige Anmeldung!

Bis Donnerstag, 4. April 2024, können sich Interessierte am Gemeindeamt für die Aktion anmelden. Ansprechpartner ist Tatjana Kraut-Themel unter der Telefonnummer 04235/225717 oder unter der E-Mail-Adresse [email protected].