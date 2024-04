Stromausfälle in Kärnten: 3.000 Haushalte betroffen

Veröffentlicht am 1. April 2024, 13:53 / ©Mediteraneo-stock.adobe.com

Derzeit ziehen extreme Sturmböen vor allem über den Süden von Kärnten rund um die Karawanken. Deshalb hat auch das Land Kärnten die Menschen dort aufgerufen, ihre Häuser vorerst nicht zu verlassen und von nicht dringend notwendigen Fahrten mit dem Auto abzusehen – mehr dazu hier.

Mehrere Ortschaften betroffen

Die Stürme haben nun auch dafür gesorgt, dass zu Mittag rund 3.000 Haushalte ohne Strom waren, wie Medien berichten. Grund dafür seien größtenteils umgestürzte Bäume gewesen, die auf die Stromleitungen gekracht sind. Betroffen sind laut „Kärnten Netz“ vor allem Haushalte im Jauntal, in Köttmannsdorf südlich von Klagenfurt und auch im Lavanttal. Auch rund um Althofen und St. Veit werden derzeit Störungen auf der Störungskarte angezeigt.

Update 14.55 Uhr: Nur noch 250 Haushalte betroffen

Wie Robert Schmaranz von der „Kärnten Netz“ gegenüber 5 Minuten erklärt, seien es mittlerweile nur noch 250 Haushalte, die in den betroffenen Regionen keinen Strom mehr haben. „Die Lage hat sich mittlerweile wieder beruhigt, wir bemühen uns, dass in den kommenden Stunden alle Haushalte wieder versorgt sind“, so Schmaranz.

