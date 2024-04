Vom Gruselschloss zum Pornofilmset: Vampir-Satire feiert Premiere

Schon gewusst? Das „Urgestein“ der Vampirhistorie ist eine Steirerin. Die Handlung der Vampirnovelle „Carmilla“ des irischen Autors Sheridan Le Fanu spielt nämlich in einem abgelegen Schloss in der Steiermark. Auch Bram Stokers „Graf Dracula“ wurde davon inspiriert. Nun soll die Geschichte neu interpretiert werden – und das im Grazer Schauspielhaus. Dort wird am Samstag, den 6. April Premiere gefeiert.

Zur Handlung

Ein abgelegenes Schloss in der Steiermark. Hier lebt Laura mit ihrem Vater. Als sie die rätselhafte Carmilla bei sich aufnehmen, ergreifen neuartige Gefühle von Laura Besitz. Zwischen den beiden Frauen deutet sich eine Liebesbeziehung an, die von ihrem Umfeld mit Befremden beobachtet wird, auch weil Carmilla in Verdacht gerät, eine Vampirin zu sein. Regisseurin Luise Voigt verwandelt die Novelle von 1872 in ein Drehbuch und verlegt die Geschichte durch ein »Spiel im Spiel« an ein Pornofilmset: Während der Dreharbeiten findet bei den Darstellern ein Prozess der Auseinandersetzung mit den im Film reproduzierten Geschlechterklischees und Rollenzuschreibungen statt. Ihr verändertes Bewusstsein für diese Perspektiven und ihre jeweilige Haltung dazu beeinflusst auch die Dreharbeiten – bis die Situation eskaliert.

Klischees und sexuelle Fantasien

Die Inszenierung spielt mit Pornofilmklischees und entwirft mit choreografischen und filmischen Mitteln eine Satire sexueller Fantasien. In der Novelle bereits angelegte Motive gewinnen an Schärfe und stellen heteronormative Sichtweisen heraus. Am Kipppunkt der Handlung rückt die Angst vor dem Fremden ins Zentrum und die Frage nach einem möglichen Umgang mit dieser Angst.