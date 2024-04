Brand-Alarm am Ostermontag: Mülltonnen fingen plötzlich Feuer

Veröffentlicht am 1. April 2024, 14:25 / ©KK

Einer Restmülltonne eines 87-jährigen Mannes geriet in den heutigen frühen Morgenstunden, Ostermontag, 1. April 2024 gegen 5 Uhr, bei seinem Haus in Völs in Brand. Rasch eilten die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Völs zur Hilfe. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Asche als Auslöser

Eine Gefahr für andere Bewohner bestand nicht. Es wurden keine Personen verletzt. Zwei Mülltonnen brannten nahezu komplett aus. Die Schadenshöhe steht nicht fest und wird noch ermittelt. Auslöser für das Feuer war nicht korrekt entsorgte Asche.