Bergstation evakuiert: „Verdächtiger Gegenstand“ sorgte für Unruhe

Gäste hatten zuvor beobachtet, wie eine männliche Person, einen verdächtigen Gegenstand im Bereich des Skiständers an der Liftstation „Zwerenalpbahn“ angebracht habe. Durch die Bergbahnmitarbeiter konnte der verdächtigte Gegenstand ebenfalls festgestellt werden, weshalb sie die Polizei Kleinwalsertal in Kenntnis setzten. Vor Ort konnte ein etwa 15 Zentimeter langer, rohrähnlicher Gegenstand, umwickelt mit schwarzem Panzertape festgestellt werden. Der Gegenstand hielt offensichtlich magnetisch am Metall des Skiständers fest.

Bergstation evakuiert – Skigebiet geschlossen

Die Bergstation Kanzelwandbahn sowie die angrenzende Zwerenalpbahn wurden evakuiert. Das Skigebiet Kanzelwand stellte den Betrieb daraufhin vollständig ein. Der Gegenstand konnte vom Entschärfungsdienst der Polizei als Behältnis eines Geocaching (GPS-Suchspiel) identifiziert werden. Um 17.30 Uhr wurde Entwarnung gegeben.