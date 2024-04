Reifen von Autos aufgestochen: Unbekannte treiben in Villach ihr Unwesen

Veröffentlicht am 1. April 2024, 14:53 / ©5 Minuten

In der Nacht auf den heutigen 1. April ist es in der Villacher Zeno-Goess-Straße 6 geschehen: Unbekannte haben die Reifen von dort abgestellten Autos aufgestochen, wie die Polizei in einer Presseaussendung mitteilt. Demnach sollen vier Autos betroffen sein.