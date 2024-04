Tausende Euro Schaden: Diebe montieren Notstromaggregat von Klein-LKW ab

Veröffentlicht am 1. April 2024, 15:06 / ©5 Minuten

Bislang noch unbekannte Täter haben in der Nacht zum 1. April in der Klagenfurter Hubertusstraße ein Notstromaggregat gestohlen. Dieses war fix auf der Ladefläche eines Klein-LKW verschraubt, wie die Polizei heute berichtet. Der Firma ist dadurch ein Schaden in der Höhe von mehreren tausend Euro entstanden.