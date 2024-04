Bei Ostertanz: Unbekannte stehlen 23 Kennzeichen und werfen sie dann weg

Unbekannte Täter haben während des Ostertanzes in Steuerberg in der Nacht zwischen 3 und 5.45 Uhr insgesamt 23 Kennzeichen von am Veranstaltungsgelände geparkten Autos gestohlen. Die Kennzeichentafeln haben sie daraufhin in der näheren Umgebung weggeworfen. Sowohl die Kennzeichen als auch die Autos waren zum Teil beschädigt. Nun sucht die Polizeiinspektion Feldkirchen nach Zeugen, die sich an folgende Telefonnummer wenden sollen: 059133/2200.