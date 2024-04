Kein Aprilscherz: In Wien hat es heute fast 30 Grad!

Regenschauer und teils heftige Sturmböen ziehen aktuell durch ganz Österreich. Zahlreiche Feuerwehren sind bereits mit Aufräumarbeiten beschäftigt. In Kärnten hat der Katastrophenschutz an die Bevölkerung appelliert, das Haus nicht zu verlassen – wir berichteten. In der Steiermark mussten mehrere tausend Haushalte ohne Strom auskommen. Zugverbindungen fielen aus, die Florianis befinden sich im Dauereinsatz. Näheres dazu hier.

Im April ist alles möglich

In Wien hingehen zeigt sich ein absolut konträres Bild: Temperaturen wie im Sommer! Wie heißt doch das Sprichwort so schön? „Der April macht, was er will.“ Das unterstreicht das Monat der schwankenden und ungewissen Wetterverhältnisse heute wieder einmal mehr. Um 14.34 Uhr wurden auf der Hohen Warte in Wien heute 28,5 Grad gemessen, wie die Messwerte der GeoSphere Austria bestätigen. So warm ist es bei Weitem nicht überall in Österreich: Im Westen hat es an der Rückseite der Kaltfront kaum noch 10 Grad. Im Osten hingegen bringt der Südwind Höchstwerte bis zu 25 Grad.