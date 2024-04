Luftqualität „ungesund“: Saharastaub sorgte wieder für schlechte Luft

Bereits in den vergangenen Tagen war die Luft immer wieder wegen der Konzentration an Saharastaub in der Luft stärker getrübt. Am heutigen Tag dürfte es die Luftverschmutzung dann größtenteils auch mit dem Regen auswaschen. Jetzt, während es schon zu regnen beginnt, ist die Konzentration an Partikeln in der Luft in der Kärntner Landeshauptstadt Klagenfurt so hoch, dass sie von „IQAir“, einem Unternehmen, das die Luftqualität anzeigt, als „ungesund“ bezeichnet wird.

Höchstwert bei über 190 in Klagenfurt

Was die Luftqualität betrifft, ist Kärnten aktuell jedenfalls zweigeteilt. Im Westen, wo der Regen bereits eingesetzt hat, hat es den größten Teil des Saharastaubs, der wohl hauptverantwortlich für die schlechte Luft ist, bereits ausgewaschen. In Klagenfurt liegt der Wert derzeit noch bei 160, in den kommenden Stunden wird er aber wohl auch hier weiter sinken. Der Höchstwert lag hier in der Völkermarkter Straße heute bereits bei über 190, Probleme würde vor allem der Feinstaubwert machen. „IQAir“ rät in diesem Fall davon ab, Freilufttraining zu betreiben. Zudem sollte man die Fenster in solchen Fällen schließen, sogar zum Tragen einer Maske und zur Verwendung von Luftreinigern wird geraten.

Bereits morgen sollte alles wieder „gut“ sein

Im Westen Kärntens, in Kötschach-Mauthen, liegt der Wert beispielsweise schon nur noch bei 33 und ist demnach „gut“. Der höchste Wert wurde hier am Karsamstag mit 134 erreicht. Bei diesem Wert spricht „IQAir“ von „ungesund für empfindliche Gruppen“. In Villach, bei der Tirolerbrücke, liegt der Wert mit 74 in etwa dazwischen. „IQAir“ spricht von einer „moderaten“ Luftverschmutzung. Auch hier war die stärkste Konzentration am Karsamstag mit 148 erreicht, spätestens morgen sollte der Wert aber voraussichtlich auf 13 sinken und wieder absolut unbedenklich für alle Bevölkerungsgruppen sein. Auch in den übrigen Kärntner Orten dürfte die Luftverschmutzung morgen dann wieder einen „normalen“ Wert erreicht haben.