Auf den Spuren der „Steirischen Eiche“: Eine Reise durch Arnies Leben

Die steirische Eiche Arnold Schwarzenegger wurde in Thal geboren. Ihm zu Ehren wurde an seinem Geburtsort – um genau zu sein in dem Haus, in welchem er aufwuchs – ein Museum eröffnet. Die langgehegte Vision von einem weltweit einzigem Arnold Schwarzenegger Museum konnte mit der Unterstützung von Peter Urdl, Kindheitsfreund und Mitschüler des Weltstars in die Tat umgesetzt werden. Im Zuge einer Presseführung gewährte der Initiator des Museums, der zugleich Altbürgermeister von Thal ist, tiefe Einblicke in die Kindheit Schwarzeneggers. Er erzählte von den gemeinsamen Erfahrungen und einer langjährigen Freundschaft, die bereits in der Schule ihren Anfang fand.

©5 Minuten Peter Urdl bei gewährt Einblicke in Arnies Jugend

Mein Wunsch an die Besucher dieses Hauses ist es, den wahren Gedanken des Schwarzenegger-Museums mitzunehmen: Alles ist möglich! Arnold Schwarzenegger bei der Eröffnungsansprache

Arnie war ein „Bettdecken-Kauer“

Peter Urdl kennt Arnold Schwarzenegger schon seit Kindheitstagen. Er hat Arnie noch als den Burschen in Erinnerung, mit dem er zusammen die Schulbank drückte. „Wir schrieben immer gegenseitig voneinander ab“, witzelte der Gründer des Museums. Auch heute noch ist der Weltstar ein guter Freund des Altbürgermeisters, die beiden Pflegen regelmäßigen Kontakt. Ein besonderes Herzstück des Museums ist das Kinderbett von Arnold, hier hat er in jüngeren Jahren geschlafen und sich auch regelmäßig den Fuß am Metallgestell gestoßen, wie sich der gebürtige Grazer auch heute gut erinnern kann. Hat er besonders wild geträumt, so kam dabei auch einmal die Bettdecke zu Schaden, an welcher der junge Arnie gerne kaute. Das hat sichtbare Spuren hinterlassen – die Schwarzenegger-Mama hat die betroffenen Stellen geschickt mit Stoffflecken kaschiert. Bei Besuchen im Museum legt sich die „Steirische Eiche“ noch immer gerne in sein Kinderbett, wie eine Aufnahme an der Wand beweist. Nur ist er jetzt etwas größer.

©5 Minuten | Hier träumte Arnie des Nachts ©5 Minuten | Hier stieß er sich des Öfteren den Fuß ©5 Minuten | Früher war er ein „Decken-Kauer“ ©5 Minuten | Bei einem Besuch im Museum legte sich Arnie erneut in sein altes Bett

Auf Besuch in Arnolds Kinderstube

Das Arnold Schwarzenegger Geburtshaus in Thal ist das weltweit einzige und offizielle Museum, das den Namen des Superstars trägt und von ihm persönlich unterstützt wird. Es handelt sich bei dem Gebäude um das ehemalige Forsthaus der Grafen Herberstein. Hier im Museum können Besucher aus aller Welt seit 2011 durch die ehemalige Stube der Familie Schwarzenegger wandern, sehen wo Arnold aufgewachsen ist und durch zahlreiche Erinnerungsstücke und andere Artefakte einen Blick auf den Werdegang und das Leben der „Steirischen Eiche“ werfen. Viele außergewöhnliche und teilweise berühmt gewordene Exponate wie beispielsweise das Schwert von Conan, zeigen den außergewöhnlichen Lebenslauf des wohl berühmtesten Österreichers.

©5 Minuten ©5 Minuten ©5 Minuten

Drei Weltkarrieren werden vereint

Thematisch werden in den einzelnen Räumen die wichtigsten Lebensabschnitte Schwarzeneggers präsentiert. Nach der nicht einfachen Kindheit und Jugend, die sich in der Schlichtheit der Ausstattung der Wohnung spiegelt, werden die drei Weltkarrieren Schwarzeneggers beleuchtet: der Weg zum vielfachen Weltmeister im Bodybuilding, sein Aufstieg zum Filmstar in Hollywood und sein politisches Engagement, das ihn bis in das Amt des Gouverneurs von Kalifornien geführt hat. Das Museum hat sich seit der Eröffnung stets den Entwicklungen Arnolds angepasst. Es wurde auch um weitere Bereiche wie seine Militärzeit ergänzt und es kommen immer wieder neue Filmrequisiten als persönliche Leihgaben hinzu.

©5 Minuten | Hier wurde im Hause Schwarzenegger gespeist ©5 Minuten | Einblicke in die Militärzeit ©5 Minuten | Das neue Exponat des Museums: die Hantelbank von Joe Gold ©5 Minuten | Bereits im Liebenauer Stadion war Arnie eifrig am Bankdrücken ©5 Minuten | Einblicke in seine Karriere als Filmstar ©5 Minuten ©5 Minuten | Impressionen seiner politischen Laufbahn ©5 Minuten | Der Gouverneur Arnie

Am Thalersee machte Arnie seiner Frau den Antrag

Auch der Thalersee im Herzen des Geburtsort ist ein ganz spezieller Platz für den Weltstar: Hier stellte nämlich Arnie seiner Frau die Frage alle Fragen – und das in einem Ruderboot. Auch verschafften sich die Burschen dort in jungen Jahren Abkühlung vor der Sommerhitze. Peter Urdl erinnert sich gerne an das gemeinsame Baden dort zurück – bereits damals stach Schwarzenegger durch extreme Sportlichkeit hervor. „Da konnten wir anderen nie mithalten“, witzelt Urdl.

©5 Minuten | In diesem Boot stellte Arnie die alles entscheidende Frage ©5 Minuten | Sogar ein Wanderweg wurde nach dem Weltstar benannt ©5 Minuten | Hier planschte der Weltstar oft mit Kindheitsfreund Peter Urdl

Arnie schon bald auf Besuch

Arnold Schwarzenegger soll auch bald wieder auf einen Heimatbesuch nach Thal kommen. Der Grund ist ein Sommer-Event des Museums. Näheres dazu kannst du hier nachlesen.