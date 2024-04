Auto & Schein adé: Raser donnern mit Kind und 125km/h durch „60er“

Gegen 15.10 Uhr fuhren zwei Autos mit weit überhöhter Geschwindigkeit den Polizisten ins Radar. Sie wurden mit 125 km/h abzüglich der Messtoleranz geblitzt.

Autos beschlagnahmt

Die Fahrzeuge wurden von einer 34-jährigen Frau und einem 26-jährigen Mann aus Bulgarien gelenkt. Nach Rücksprache mit der Verwaltungsbehörde wurden die Führerscheine der Raser vorläufig abgenommen sowie beide Fahrzeuge vorläufig beschlagnahmt.

Kind an Board

Die Fahrer wurden an die BH Innsbruck angezeigt. Das weitere Verfahren wird von dieser Behörde geführt. In jedem dieser Fahrzeuge befanden sich auch Beifahrer. In einem Auto ein 37-jähriger Mann und eine 29-jährige Frau. Auch am Rücksitz der beiden Autos befand sich jeweils eine Person. Nämlich ein 8- und ein 13-jähriges Kind.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.04.2024 um 18:04 Uhr aktualisiert