Über 80 Liter: Das waren die Starkregen-Hotspots Österreichs

Das Wetter in Kärnten war heute, am 1. April, zweigeteilt. Während in der östlichen Hälfte der Sturm mit Windspitzen von fast 100 km/h tobte und für knapp 90 Feuerwehreinsätze sorgte – mehr dazu hier – regnete es in der westlichen Hälfte Kärntens teils stark. Während bei den Windspitzen Ferlach mit 98 km/h „nur“ auf Platz 5 österreichweit liegt, hat Kärnten bei den Regenmengen gleich die ersten fünf Plätze inne.

Kärntner Ort unangefochtener „Spitzenreiter“

Angeführt wird die Rangliste dabei von Kötschach-Mauthen. In dem Ort im Westen Kärntens hat es heute seit Mitternacht laut „Unwetterwarnzentrale“ insgesamt 81,6 Liter geregnet (Stand 18 Uhr). Dahinter folgen auf den Plätzen 2 und 3 noch Dellach mit 71,4 und Kornat mit 59,8 Litern. In Mallnitz, Obervellach und Böckstein (Salzburg) hat es immerhin auch noch jeweils über 40 Liter pro Quadratmeter geregnet. Dahinter folgen mit Hermagor und Weissensee zwei weitere Kärntner Gemeinden.

Noch keine Feuerwehreinsätze aufgrund Starkregens

Wie die Feuerwehren bekannt gegeben haben, sei es bisher aufgrund der starken Regenfälle allerdings noch zu keinen Einsätzen gekommen. „An Kärntens Flüssen werden keine größeren Hochwassergefährdungen erwartet“, erklärt auch der „Hydrographische Dienst Kärnten“.