Nach Starkregen und Sturm: Was erwartet uns in den nächsten Tagen?

„Der April macht echt, was er will.“ Mit diesen Worten hat sich heute eine Leserin an uns gewandt. Und tatsächlich hatte gleich der erste Apriltag des Jahres wettertechnisch schon so einiges zu bieten. Während es rund um den Alpenhauptkamm und im Süden Österreichs teils heftig stürmte, es rund um Oberkärnten und Osttirol stark regnete, hatte es in Wien beispielsweise fast schon 30 Grad. Mit 28,5 Grad fehlte jedenfalls nicht mehr viel auf den ersten Hitzetag des Jahres (über 30 Grad), nachdem es erst vorgestern den ersten Sommertag gegeben hat (über 25 Grad).

Am stürmischsten war es heute in Zell am See

Währenddessen wurden Windspitzen im Tal von bis zu 114 km/h registriert – Rekordhalter war heute Zell am See (Salzburg). In vielen weiteren Regionen kamen die Spitzen ebenfalls auf um die 100 km/h. Derweil regnete es bei kühlen Temperaturen rund um Kötschach-Mauthen in Kärnten teils intensiv. Hier kamen mit 81,6 Liter pro Quadratmeter die größten Regenmengen zusammen.

So sieht es am Dienstag aus

Wie „Skywarn Austria“ nun erklärt, kann es in der Nacht im ganzen Land noch regnen, oberhalb von 1.000 bis 1.500 Metern dürfte dort sogar Schnee fallen. Am Dienstag fallen nördlich der Alpen da und dort noch leichte Niederschläge, im Laufe des Tages lockert es aber immer mehr auf. Im Süden und Südosten stellt sich die Lage genau umgekehrt dar. Hier ist es vor allem am Vormittag noch sonnig, ab der Mittagszeit ziehen aber Quellwolken auf, woraufhin am Nachmittag neuerlich Schauer und Gewitter zu erwarten sind. „Dabei kann es lokal zu Starkregen, kleinem Hagel und Sturmböen kommen“, erklären die Meteorologen.

Am Donnerstag dürfte endgültig Ruhe einkehren

Auch am Mittwoch werden wir nicht allzu viel Sonne zu Gesicht bekommen, ziehen doch wieder einige ausgedehnte Wolkenfelder über den Himmel, wie die „GeoSphere Austria“ berichtet. Auch mit einigen Regenschauern ist vor allem im Südwesten und über dem Berg- und Hügelland wieder zu rechnen. Erst am Donnerstag dürfte es dann etwas ruhiger werden. Im Ostalpenraum setzt sich dann nämlich Hochdruckeinfluss durch. „Meist überwieg für längere Zeit der Sonnenschein und es bleibt niederschlagsfrei“, so die „GeoSphere Austria“. Mitunter ein paar Regentropfen seien nur von Salzburg ostwärts möglich.

Freitag bringt leichten Südföhn entlang der Alpennordseite

Am Freitag wird es dann mit bis zu 24 Grad auch wieder richtig schön warm. Zeitweise dürfte auch die Sonne scheinen, besonders in der Westhälfte könnten aber einige hohe und mittelhohe Wolkenfelder vorüberziehen. „Entlang der Alpennordseite kommt leichter Südföhn auf“, erklären die Wetterexperten abschließend.