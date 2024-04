Riesiger Sucheinsatz vergebens: Vermisste (50) tot aufgefunden

Bereits seit gestern Abend war eine 50-jährige Niederösterreicherin mit Wohnsitz in Hinterglemm (Salzburg) mit ihrem Hund zu einem Spaziergang aufgebrochen und nicht wieder heim gekehrt. Kurz nach 1 Uhr in der Nacht wurden dann die Einsatzkräfte verständigt, als auch die Angehörigen die Frau nicht finden konnten. Was folgte, war eine groß angelegte Suchaktion.

Bei Viehhofen in der Saalach gefunden

Am heutigen Nachmittag meldete dann ein Zeuge eine leblose Person in der Nähe eines Wasserkraftwerkes. Kurz nach 15 Uhr konnte die Wasserrettung die Frau in der Saalach bei Viehhofen nur mehr tot bergen. Die Staatsanwaltschaft hat nun eine Obduktion des Leichnams angeordnet. An der Suchaktion waren mehr als 100 Einsatzkräfte von Wasserrettung, Feuerwehr, Rotem Kreuz und Polizei beteiligt.