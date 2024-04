13-Jähriger hinterm Lenkrad erwischt: „Heute fahren ja kaum Autos“

Veröffentlicht am 1. April 2024, 20:47 / ©Pexels / Jackson David

Heute Nachmittag, gegen 15.30 Uhr, haben Polizeibeamte am Messegelände in Wels (Oberösterreich) ein Auto bemerkt, das von einem Kind gelenkt wurde. Als man ihn anhielt und ihn kontrollierte, stellte sich heraus, dass es sich tatsächlich um einen 13-jährigen Buben handelte.

Es wurde Anzeige erstattet

„Der Beifahrer, sein 19-jähriger Bruder, rechtfertigte es mit dem Umstand, dass am Feiertag kaum Autos fahren würden und er sich nichts dabei gedacht habe“, erklärt die Polizei nun in einer Aussendung. Der Fahrzeugschlüssel wurde wieder an den Verfügungsberechtigten übergeben. Anzeige wird nun erstattet.