Hallo Sonne: Dieses Wetter begleitet uns am Dienstag durch die Steiermark

Am Dienstag lockern die Wolken rasch auf und es scheint in der Steiermark zwischendurch länger die Sonne. Am Nachmittag machen sich wieder etwas mehr Wolken bemerkbar, aber nur vereinzelt ist daraus mit einem kurzen Regenschauer zu rechnen. „Am ehesten werden sie im Süden erwartet“, teilen die Meteorologen der GeoSphere Austria mit. Meist bleibt es aber trocken. Die höchsten Temperaturen liegen zwischen 12 Grad im Ausseer Land und 18 Grad in der Südoststeiermark.