Passantin deckte mutmaßlichen illegalen Welpenhandel auf

Am Abend des 30. März 2024 erschütterte ein Vorfall die Neulerchenfelder Straße in Wien. Eine Passantin bemerkte einen jungen Mann, der zwei Hundewelpen in einem Obstkarton anbot und zögerte nicht, die Behörden zu alarmieren. Was zunächst wie ein harmloser Verkauf von Haustieren aussah, entpuppte sich rasch als potenzieller Fall von illegalem Welpenhandel.

Welpen ohne Impfung illegal eingeführt

Der junge Mann behauptete gegenüber der Passantin, dass die Welpen seinem Vater gehörten und zum Verkauf standen. Doch eine Untersuchung durch Polizisten der Polizeiinspektion Brunnengasse in Zusammenarbeit mit einer Amtstierärztin enthüllte etwas anderes: Die beiden Hundewelpen waren nicht ausreichend geimpft und wurden illegal aus der Slowakei nach Österreich gebracht. Dieses Vorgehen verstößt nicht nur gegen Tierschutzvorschriften, sondern lässt auch den Verdacht auf illegalen Welpenhandel aufkommen.

Zwei Welpen gerettet, 55-Jähriger angezeigt

Als Reaktion wurden die zwei Welpen sofort dem Vater des jungen Mannes, einem 55-jährigen österreichischen Staatsbürger, abgenommen und in ein Tierheim gebracht. Der 55-Jährige steht nun unter dem Verdacht des illegalen Welpenhandels und wurde entsprechend angezeigt.