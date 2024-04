Seit 1. April: Klinikum Klagenfurt unter neuer Leitung

Nach Beendigung der Facharztausbildung für Nuklearmedizin im Klinikum Klagenfurt am Wörthersee bekleidete er seit 1997 die Position des Ersten Oberarztes an der Abteilung für Nuklearmedizin und Endokrinologie, an der er zwischen 2009 und 2010 auch als supplierender Leiter wirkte. Von 2011 bis 2019 war Gallowitsch zusätzlich Vorsitzender der Ethikkommission des Landes Kärnten und von 2021 bis 2024 Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Nuklearmedizin und Molekulare Bildgebung (OGNMB).