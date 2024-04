Bargeld und Schmuck gestohlen: Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein

Zwischen dem 30. März und dem 1. April 2024 wurde ein Einfamilienhaus in Spittal an der Drau das Ziel eines Einbruchs. Die Hausbesitzer waren während dieser Zeit abwesend, heißt es seitens der Polizei. Unbekannte Täter brachen ein Fenster im Erdgeschoss auf und drangen in das Haus ein. Dabei erbeuteten sie Bargeld und Schmuck in unbekannter Höhe. Die genaue Summe des gestohlenen Eigentums ist noch nicht bekannt.